«Мог спать только сидя»: челябинские врачи спасли от смерти пациента с большим сердцем

В Челябинской области провели шестую по счету пересадку главного органа человека

В Челябинской областной клинической больнице провели сложнейшую операцию — пересадку сердца. Это вмешательство все еще можно назвать уникальным, так как на территории области его осуществили всего в шестой раз. Кого спасли челябинские врачи и был ли у пациента шанс справиться с больным сердцем без пересадки, расскажем в материале ИА «Первое областное».

Михаил Смолов сидит на краешке больничной кровати. В его глазах еще читаются усталость и страх. Совсем недавно 60-летний мужчина из Аргаяшского района был в шаге от смерти, а теперь робко строит планы на жизнь.

«Проблемы с сердцем начались после инфаркта. И было это лет 17 назад. Врачи спасли меня, но не сердце — оно стало работать все хуже и хуже. Все последние годы я страдаю одышкой, от физического труда постепенно мне пришлось отказаться. Даже спать лежа я больше не мог — проводил всю ночь в кресле», — делится Михаил.

В 2018-м врачи обследовали Михаила и пришли к выводу, что его сердце увеличилось вдвое. А при таком растяжении главной мышцы она теряет свою способность прокачивать кровь. Таблетки или уколы уже не помогут. Спасти жизнь пациента может лишь трансплантация. Подходящее сердце мужчина ждал больше трех лет. Наконец в конце этого лета ему позвонили.

«Был уже поздний вечер. Мне сказали: есть сердце, будем менять? Врать не буду, конечно, я испугался. Но другого выхода не было. Мое сердце могло подвести меня в любой момент. А с донорским появился хоть какой-то шанс выжить. Уже в час ночи я попал на операцию», — говорит Михаил.

И умолкает, как будто заново переживает тот важный момент, когда ты все еще сомневаешься, что увидишь этот мир снова.

«Операция длилась около пяти часов и прошла в штатном режиме. Сначала мы изъяли больное сердце и подключили пациента к искусственному кровообращению. А потом реимплантировали донорское сердце, перешив легочную артерию, аорту, нижнюю полую вену и левое предсердие…» — рассказывает заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.

Ближе к полудню пациент очнулся в реанимации, а спустя несколько дней, когда ему стало лучше, Михаила Смолова перевели в обычную отдельную палату. Сейчас медики продолжают наблюдать за пациентом и подбирают ему терапию, которая поможет быстрее восстановиться и потом жить с чужим сердцем. Примерно через месяц после операции Михаила отпустят домой.

«Такие пациенты находятся на постоянной связи с врачом. Это необходимо, чтобы мы могли вовремя скорректировать терапию, избежать негативных последствий, в том числе отторжения сердца. Наиболее напряженным после вмешательства считается первый год. Также нашему пациенту придется вести здоровый образ жизни: придерживаться правильного питания и не забывать про физическую активность», — замечает кардиолог кардиохирургического отделения ЧОКБ Илья Мельников.

Челябинская областная клиническая больница — единственная в регионе, где выполняют все виды трансплантации внутренних органов, в том числе пересадку роговицы. Центр трансплантологии ЧОКБ провел 6 операций по трансплантации сердца, 7 пересадок печени и 154 пересадки почек.

По словам главврача ЧОКБ Дмитрия Альтмана, все пациенты челябинских докторов, перенесшие трансплантацию сердца, сегодня живы и чувствуют себя достаточно хорошо. Михаил Смолов тоже смотрит в будущее с оптимизмом и уже весной собирается вернуться к давно забытому хобби — рыбалке.

Кстати, первую пересадку сердца в Челябинске провели в 2017 году. Врачи спасли 54-летнего пациента из Миасса. А весной этого года медики подарили надежду на долгую жизнь 55-летнему водителю из Челябинска.

Также в Челябинске впервые опробовали малотравматичный метод удаления грыжи у ребенка. Хирурги ГКБ № 1 помогли девятилетнему мальчику избавиться от сложной патологии.

