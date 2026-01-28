На Южном Урале в 2025 году не зафиксировали масштабных утечек персональных данных

28 января во всем мире отмечают День защиты личной информации

В 2025 году в России зафиксировали 118 утечек персональных данных, Челябинская область, по данным экспертов, избежала крупных скандалов. Этому способствует комплексный подход в вопросах обучения кибербезопасности. Губернатор Алексей Текслер отметил, что основное внимание уделяется защите финансовых и цифровых данных развитию отечественных технологий и повышению технологического суверенитета.

Почему угрозы исходят изнутри компаний, как нейросети создают новые риски и на что нужно обратить внимание бизнесу из-за ужесточения закона о защите персональных данных в интервью радио «Business FM Челябинск» рассказала замминистра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Елена Лукашина.

Любая организация, работающая с такой информацией, обязана уведомить Роскомнадзор, назначить ответственное лицо и принять меры защиты. Однако ключевое слабое звено в этой цепочке — человек.

«Главной уязвимостью во всей этой деятельности у нас всегда остается человек. Проблемы возникают тогда, когда сотрудники не знают или не понимают, что они обрабатывают персональные данные, и не осознают необходимости обеспечивать их секретность. С человеком нужно работать, вести разъяснительные беседы»,— говорит Елена Лукашина.

Статистика Роскомнадзора за 2025 год показывает 118 случаев компрометации баз (более 52 млн записей). Это немного меньше, чем в 2024-м (135 случаев). Крупнейший инцидент года произошел в госсекторе: утечка из Росреестра, где, по заявлениям хакеров, было похищено около 2 млрд записей с паспортными данными, СНИЛС и адресами. Что касается Челябинской области, то, по словам эксперта, за указанный период в открытых источниках не фиксировалось масштабных утечек.

Что сделать, чтобы избежать утечек данных?

В первую очередь не нужно хранить «на всякий случай» информацию, которая не требуется для рабочих процессов. Во-вторых, эксперты напоминают, что работодатель должен вести разъяснительную работу с сотрудниками. Важно, чтобы у них не было доступа к базам данных, которые не нужны им в деятельности.

Внедрение искусственного интеллекта и машинного зрения создает дополнительные риски. Данные, используемые для обучения нейросетей, могут утекать или случайно проявляться в ответах системы. Непрозрачность алгоритмов ИИ («эффект черного ящика») затрудняет контроль за решениями и повышает риски ошибок. Системы распознавания лиц, сопоставляющие изображения с открытыми источниками, ставят под вопрос неприкосновенность частной жизни.

В конце 2024 года был подписан закон, усиливающий ответственность за нарушения в области обработки персональных данных. С мая 2025 года штрафы для граждан выросли до 500 тысяч рублей, для компаний — до 5 млн рублей.