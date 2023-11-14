Из Челябинской области пытались вывезти 153 тонны макулатуры с персональными данными

Груз направлялся в Центральную Азию

В Челябинской области таможенники совместно с пограничниками остановили вывоз из страны семи фур бумажных отходов, среди которых были документы с персональными данными россиян. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщила пресс-служба Челябинской таможни.

Макулатуру общим весом 153 тонны водители фур хотели вывезти в Узбекистан и Кыргызстан. В ходе досмотра инспекторы обнаружили копии документов, в том числе содержащие персональные данные. На таможне пояснили, что документы с персональными данными, а также с пометкой «Для служебного пользования» или содержащие информацию ограниченного доступа должны уничтожаться.

«Вывоз документов из РФ, содержащих указанную информацию, является нарушением законодательства, регулирующего оборот документов с персональными данными»,— пояснил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.