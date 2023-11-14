В Челябинской области таможенники совместно с пограничниками остановили вывоз из страны семи фур бумажных отходов, среди которых были документы с персональными данными россиян. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщила пресс-служба Челябинской таможни.
Макулатуру общим весом 153 тонны водители фур хотели вывезти в Узбекистан и Кыргызстан. В ходе досмотра инспекторы обнаружили копии документов, в том числе содержащие персональные данные. На таможне пояснили, что документы с персональными данными, а также с пометкой «Для служебного пользования» или содержащие информацию ограниченного доступа должны уничтожаться.
«Вывоз документов из РФ, содержащих указанную информацию, является нарушением законодательства, регулирующего оборот документов с персональными данными»,— пояснил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.