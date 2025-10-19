В MAX назвали фейком информацию об утечке данных пользователей

Информация о взломе мессенджера не соответствует действительности

Сегодня, 19 октября, в Сети появилась информация о взломе мессенджера MAX и утечке данных более 46 миллионов пользователей. В пресс-службе MAX заверили: сообщения о взломе — фейк.

«Никаких подтверждений утечки нет. Подобные заявления появляются регулярно и зачастую не имеют под собой оснований. В опубликованных примерах фигурируют лишь несколько строк с общедоступными данными — без доказательств взлома»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что такими «шумными» заявлениями хакеры стремятся вызвать общественный резонанс.

Пользователям необходимо проявлять бдительность: сейчас могут активизироваться мошенники, выдавая себя за службы безопасности. Важно не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из СМС. Также следует настроить двухфакторную аутентификацию.