/ На Южном Урале служебная собака помогла правоохранителям раскрыть преступление

По «горячим следам» Берта привела полицейских прямо к злоумышленникам.

В Аргаяшском районе Челябинской области служебная собака помогла раскрыть преступление по «горячим следам». Берту, немецкую овчарку 4-х лет, взял с собой кинолог Загир Хабибуллин. Они, в составе следственно-оперативной группы отправились на вызов от жителя поселка Увильды. Мужчина сообщил, что его гараж взломали, и из него пропали запчасти от мотоблока. На месте преступления собака уверенно взяла след и указала направление для поисков злоумышленников.

В ходе работы оперативно следственной группы с применением служебной собаки, было установлено, что данную кражу совершили несовершеннолетние жители поселка Увильды 2003 и 2005 годов рождения. — сообщает командир отделения патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Аргаяшскому району Александр Вековшинин.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «б» частью 2 статьи 158 (кража) Уголовного Кодекса Российской Федерации.