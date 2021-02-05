«Биг-сайз» лабрадора приютили волонтеры из Челябинска

От пса Хаммера отказались прежние хозяева из Уфы

Пес Хаммер приехал в Челябинск из Уфы. От лабрадора «биг-сайз» отказались прежние хозяева, которые сами его и раскормили. В Челябинске под свое крыло Хаммера взяли создатели центра помощи ретриверам «ЛАБРиКо» Екатерина и Юлия. Сейчас девушки работают над пересмотром рациона четвероногого и выводят его на медленные пешие прогулки.

«Когда похудеет хотя бы до 70, пойдем в бассейн и на фитнес. Его обследовали, анализы практически в норме. Рекомендован низкокалорийный корм примерно 300—350 г в сутки. Чувствует при этом он себя отлично и очень хочет играть. Добрый, ласковый, спокойный», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Екатерина.

Волонтеры рассказали, что проблема ожирения у собак очень актуальна. Хаммеру нужен ответственный хозяин, который будет знать, как о нем заботиться.