На Южном Урале на смену солнечной погоде придут дожди и грозы

Синоптики предупредили о резкой смене погоды.

Южноуральцам пора доставать зонтики и дождевики. Ведь в Челябинскую область на смену солнечной погоде приходят дожди и грозы. В Гидрометцентре опубликовали прогноз на понедельник.

Так уже завтра, 19 августа, на Южном Урале ожидается облачная погода. В Миассе, Снежинске и Златоусте столбики термометров поднимутся до +24. А в Магнитогорске, Верхнеуральске, Челябинске воздух прогреется до +29 градусов тепла. Днем в отдельных областях региона ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.