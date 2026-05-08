На юге Челябинской области расцвели краснокнижные степные тюльпаны

В Джабык-Карагайском бору заметили первоцветы Биберштейна

В Челябинской области тюльпаны Биберштейна можно заметить в лесах и степях. На этот раз желтые первоцветы заметили в Джабык-Карагайском бору, тюльпаны занесены в региональную красную книгу. Экологи ООПТ Челябинской области пояснили, почему цветы имеют особый охраняемый статус.

Цветок из семейства лилейных называют еще тюльпаном дубравным или желтым подснежником. Он распускается в апреле-мае и имеет очень короткий период цветения. Тюльпан назвали в честь биолога Федора Биберштейна, который привез образцы растения с Северного Кавказа. Тюльпан в основном растет на юге страны, потому редкие встречи в степях Урала с ним особенно ценны. Цветы занесены в Красную книгу Челябинской области, что подтверждает их редкость и охраняемый статус.

Их нельзя топтать, срывать и уж тем более собирать в букеты.

«В отличие от декоративных сортов, степные тюльпаны размножаются семенами, которые созревают после цветения. При срыве цветка этот процесс нарушается, и популяция не обновляется», — пояснили в ГБУ «ООПТ Челябинской области».

По данным экспертов, количество желтых подснежников сократилось примерно на 30%.

Ранее мы рассказывали, как в лесах Челябинской области распустилась уральская сакура, а город Челябинск украсили тюльпаны, миндаль и яблони.