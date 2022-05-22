Сегодня, 22 мая, на юге Челябинской области прошел крупный град. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказали читатели.
«У нас прошел град. Осадки были кратковременными, но обильными»,— сообщила жительница Нагайбакского района и прислала в редакцию видео.
При этом синоптики областного Гидрометеоцентра град на 22 мая не обещали.
На этой неделе погода южноуральцев не балует теплом и отсутствием осадков. Так, 18 мая на юге Челябинской области прошли пыльные бури и крупный град, а сильный ветер срывал ветки деревьев.
В выходные «досталось» горнозаводской зоне Челябинской области: там почти сутки шел снег. Замело трассу М-5 «Урал», водители жаловались на непростые условия.