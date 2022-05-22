На юге Челябинской области прошел град

Осадки были кратковременными, но обильными

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Сегодня, 22 мая, на юге Челябинской области прошел крупный град. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказали читатели.

«У нас прошел град. Осадки были кратковременными, но обильными»,— сообщила жительница Нагайбакского района и прислала в редакцию видео.

При этом синоптики областного Гидрометеоцентра град на 22 мая не обещали.

На этой неделе погода южноуральцев не балует теплом и отсутствием осадков. Так, 18 мая на юге Челябинской области прошли пыльные бури и крупный град, а сильный ветер срывал ветки деревьев.

В выходные «досталось» горнозаводской зоне Челябинской области: там почти сутки шел снег. Замело трассу М-5 «Урал», водители жаловались на непростые условия.