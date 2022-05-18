В Челябинской области прошли пыльная буря и град

На юге региона второй день бушует непогода

На юге Челябинской области исполняются прогнозы синоптиков. Экстренные службы также предупреждали о грозах и штормовом ветре. Так, в среду, 18 мая, пыльная буря обрушилась на село Фершампенуаз и ближайшие небольшие населенные пункты. А жители Карталов рассказали, как во вторник в округе прошел град.

Напомним, на 18 мая синоптики обещали грозы и град в отдельных районах области. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Резкая смена погоды происходит на юге региона уже вторую неделю. Пасмурные дни сменяются солнечными, но ветреными. Местами льют сильные дожди. Но самые большие трудности аграриям в период весенних полевых работ принес град. Осадки с градом выпали вчера в Карталах и окрестностях города, в Локомотивном. В социальных сетях жители делятся фотографиями побитых посевов и рассады.

«И у нас, в Локомотивном, прошел ливень с градом. У подъезда высадила петунии и рассаду цветов, что-то только взошло… Теперь даже боюсь выйти посмотреть, наверное, все побило или смыло», — сетует в местном паблике Валентина Григорьева.

В Фершампенуазе 18 мая прошла пыльная буря. Сильные порывы ветра срывали ветки деревьев и поднимали еще большую пыль с дорог. Непогода была кратковременной, о повреждениях и последствиях бури сообщений в экстренные службы не поступало.

Информагентство «Первое областное» ежедневно готовит прогноз погоды от синоптиков Челябинского гидрометцентра. Выход сообщений о предстоящей погоде на день в 06:00 и в 18:00.