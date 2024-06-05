Челябинский ансамбль танца «Урал» одержал победу в творческом турнире на ВДНХ

Артистам вручили Кубок Особого сплава

4 июня в рамках Дней Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» в Москве выступили творческие коллективы регионов УрФО. От Челябинской области публику зажгли вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», группа «Триагрутрика» и государственный академический ансамбль танца «Урал». Последний стал победителем турнира на Кубок Особого сплава, который ранее анонсировал полпред президента на Урале Владимир Якушев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В турнире творческим коллективам от каждого региона предстояло пройти по три этапа.

Победителей выбирали зрители — их крики и эмоции измеряли с помощью шумомера, а также оценивало профессиональное жюри: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, народная артистка России Илзе Лиепа, телеведущий, певец и актер Вячеслав Макаров.

Участники представили не только свое творчество, но и национальные костюмы.

Публика очень тепло встречала каждый коллектив.

На первом этапе в финал вышел ансамбль «Ариэль», на втором — ансамбль «Урал», третьим финалистом стал «Урал бэнд» из Екатеринбурга.

В финале участники представили импровизационное выступление. Первое место жюри присудило челябинскому ансамблю «Урал».

Второй кубок вручили коллективу из Ямало-Ненецкого автономного округа, который очень горячо поддерживали зрители.