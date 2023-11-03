На выставке «Россия» Санкт‑Петербург представит экспозицию в формате мультимедийного кинотеатра

Форум на ВДНХ стартует 4 ноября

На Международной выставке-форуме «Россия» начинает работу экспозиция Санкт-Петербурга. Стенд выполнен в концепции «петербургского кинотеатра» на основе мультимедийных технологий, в котором каждый посетитель сможет погрузиться в уникальную атмосферу Северной столицы. Экспозиция «Санкт-Петербург» находится в зале В павильона 75.

Экспозиция стенда города вдохновлена его уникальной историей и раскрывает ее в формате «было — стало — будет». Мультимедийная программа устроена таким образом, что позволяет не только погрузиться в атмосферу современного Санкт-Петербурга, но и взглянуть на него «сквозь века», наблюдая за преобразованием города. В павильоне будут представлены масштабные, уже осуществленные проекты развития города, среди которых аэропорт Пулково, Лахта-центр, Западный скоростной диаметр, преображение стадионов «Газпром-Арена» и «СКА-Арена». А также амбициозные проекты развития, в том числе высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Петербург, инновационный «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный, новый морской фасад города — от «Газпром-Арены» до Лахта-центра.

«Город, который все знают и любят, трансформируется в мегаполис 21 века — комфортный, социальный, умный, открытый. Мы развиваем высокие технологии, внедряем искусственный интеллект в промышленность, строим новые научные и образовательные площадки, поддерживаем классическое и современное искусство. Все это вы увидите на стенде Санкт-Петербурга», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В течение полугода работа экспозиции Северной столицы будет организована согласно событийному календарю, который по неделям будет разделен на тематические блоки (сезоны), раскрывающие разные грани города: исторический, экологический, морской, спортивный, транспортный, гостеприимный, молодежный, героический, здоровый, научный, образовательный, культурный, комфортный, красивый, промышленный и космический. В ходе проведения тематических сезонов на стенде Санкт-Петербурга для посетителей запланированы интерактивные мероприятия, презентации, лекции, мастер-классы, викторины, а также розыгрыши призов.

Стенд также отмечен символикой «Серебряного ожерелья России» — межрегионального туристского проекта, созданного в 2012 году по поручению президента России Владимира Путина и состоящего из комплекса маршрутов, объединяющих регионы Северо-Запада России. На сегодняшний день это одни из самых популярных и востребованных направлений в России для посещения туристами.

Напомним, что выставка «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября. Свои достижения на ней представит и Челябинская область. Сейчас на стенде региона идут последние приготовления.