На Урале более 300 населенных пунктов попадают в зону подтопления во время паводка

Готовность регионов к весеннему половодью обсудили при полпреде Владимире Якушеве

На Урале, судя по данным синоптиков и экспертов, обещают благоприятный исход паводка. Опасных разливов рек не ожидается. Но местным властям расслабляться нет повода: 312 населенных пунктов УрФО потенциально могут оказаться в зоне затопления из-за возможного затора льда на реках. Готовность техники и людей к опасному развитию ситуации обсудили при полномочном представителе президента в УрФО Владимире Якушеве, передает аппарат полпреда.

«Исходя из опыта прошлых лет мы знаем, что чем тщательнее идет подготовка, тем легче мы потом проходим сезон половодья. При этом, даже несмотря на благоприятные прогнозы, в регионах все должно быть готово к предотвращению и купированию чрезвычайных ситуаций. В первую очередь это касается вопросов взаимодействия органов власти на местах», — отметил Владимир Якушев, комментируя подготовку регионов к паводку.

Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории Уральского федерального округа запланирован ряд специальных мероприятий: на 13 участках рек — проведение взрывных работ, на 22 участках рек — распиливание льда, на 2 участках рек — искусственное ослабление льда, с использованием методов чернения*.





* Чернение льда — это процесс разбрасывания мелкого угля, песка или торфа на поверхности льда, для того чтобы ускорить его таяние.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам мониторинга паводковой обстановки.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава регионального МЧС Юрий Буренко обсудили ситуацию. На Южном Урале для борьбы с половодьем подготовлена целая армия: более 10 тысяч специалистов, 3 тысячи единиц техники, 150 плавсредств, 9 летательных аппаратов.

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