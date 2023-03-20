Алексей Текслер обсудил с главным спасателем Челябинской области подготовку к паводку

Бороться с подступающим половодьем в регионе готова группировка в 10 тысяч человек

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с начальником регионального ГУ МЧС Юрием Буренко. Глава региона и генерал-майор обсудили планы по совместной работе, систему взаимодействия властей и экстренных служб и подробно остановились на борьбе с приближающимся паводком, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства Челябинской области.



«Мы действуем в рамках единой системы, где МЧС курирует все направления. После обсуждения ваших предложений мы укрепляем службы разных уровней: федеральные, региональные и муниципальные», — заметил губернатор.

Взаимодействие исполнительной власти и ГУ МЧС направлено на одно — защиту людей от всевозможных ЧП. По мнению Алексея Текслера, в Челябинской области эта работа налажена качественно. Так, с 2010 года почти вдвое уменьшилось число ежегодно гибнущих на пожарах южноуральцев, втрое сократилась смертность от происшествий на воде.

«Удерживать эти показатели непросто, это достигается системным подходом, который у нас есть. Вопросы, которые мы обсуждаем, направлены на то, чтобы мы продолжали идти путем профилактики, развивали службы оперативного реагирования, систему оперативного взаимодействия между разными службами: федеральными, региональными и муниципальными. Все они объединены в одну территориальную подсистему РСЧС», — рассказал Юрий Буренко.

Традиционно главной темой в начале весны для спасателей становится подготовка к паводку. На сегодня в рамках РСЧС сформирована группировка из сотрудников разных ведомств общей численностью более чем в 10 тысяч человек. Готовы три тысячи единиц различной техники, 150 плавсредств, 9 летательных аппаратов, в том числе беспилотников. Как сообщало Первое областное информагентство, в регионе уже стартовали мероприятия по предотвращению половодья: взрывные работы на водоемах, распиловка и чернение льда.