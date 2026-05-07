В Челябинске ночные дайверы попались на браконьерстве

Инспекторы изъяли у них более 750 раков

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной добыче водных биоресурсов на озере Смолино. Злоумышленники успели выловить более 750 раков, а также рыбу, несмотря на действующий нерестовый запрет, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

При досмотре транспорта стражи порядка обнаружили у граждан гидрокостюмы, оборудование для дайвинга и объемный улов: 758 раков, 25 окуней и щуку. Добыча велась незаконно, поскольку с 1 апреля по 15 июня на территории Челябинской области действуют жесткие ограничения на рыболовство в связи с нерестовым периодом.

«В это время запрещено использование любых плавсредств, а также ловля рыбы с лодок. Допускается только рыбалка с берега одной поплавочной удочкой. Перевозка снастей и выловленной рыбы в лодках категорически запрещена», — уточнили в Минэко.

Кроме того, озеро Смолино имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Специальный режим охраны ООПТ дополнительно запрещает добычу ресурсов с использованием водолазного снаряжения.

По предварительным подсчетам, ущерб природе составляет почти 190 тысяч рублей. В отношении браконьеров составлены административные материалы. Помимо крупного штрафа, им грозит изъятие орудий лова и транспортного средства, которое использовалось для перевозки нелегальной добычи. Окончательное наказание определит суд. Автомобиль нарушителей помещен на специализированную стоянку до вынесения решения.