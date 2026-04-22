Нерест: какие ограничения введут на водоемах Челябинской области с 25 апреля

Рыбачить разрешается только с берега

Нерестовые ограничения на рыбалку в Челябинской области вводятся с 25 апреля на трех водоемах и с 5 мая на всех остальных, сообщил член Общественного совета при Минсельхозе региона Евгений Замятин. С 25 апреля по 5 июня запрет действует на Троицком и Южноуральском водохранилищах, а также на озере Улагач. На всех остальных водоемах общего пользования ограничения начинаются с 5 мая и длятся по 15 июня включительно. Рыбачить в обычном режиме можно будет с 16 июня.

В период нереста разрешается ловить рыбу только с берега, используя одно удилище — поплавочную или донную удочку либо спиннинг. Главное условие: на приманках должно быть не более двух крючков. При этом тройник и двойник, имеющие одно основание, считаются одним крючком. Поэтому на спиннинговой приманке может быть два тройника или два двойника — это не будет нарушением, напоминает эксперт.

Нормы вылова рыбы в период нереста не меняются. Карповых видов рыб разрешается выловить до пяти килограммов на одного рыболова в сутки. С водоема можно вывозить не более двух суточных норм, то есть десять килограммов.

«Если попалась одна очень крупная рыбина, например карп весом 22 килограмма, ее можно взять — это не будет считаться нарушением. Для сиговых видов действуют другие ограничения: либо три килограмма, либо пятнадцать штук — что наступит раньше», — говорит Евгений Замятин.

Ловля рыбы с лодок в период нерестовых ограничений запрещена. Также нельзя перевозить на лодках рыболовные снасти и водно-биологические ресурсы, то есть рыбу. Перевозить снасти нельзя ни в собранном, ни в сложенном виде. Однако кататься на лодках в рекреационных целях по водоемам общего пользования разрешается.

Евгений Замятин обращает внимание: за нарушение нерестовых ограничений рыбаку грозит не только административный штраф, но и обязанность возместить имущественный ущерб государству, поскольку рыба является собственностью государства. Причем если разрешено выловить пять килограммов, а человек поймал шесть, переловом будет считаться вся шестерка, а не один лишний килограмм.