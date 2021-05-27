В Челябинске проведут экспертизу дома на улице Кронштадтской

Накануне здесь произошло обрушение отмостки во время ремонта фасада

В Челябинске решается судьба дома № 18 на улице Кронштадтской. Накануне здесь начались работы по капремонту и произошло разрушение наружного слоя шлакоблока. Мэрия предложила жильцам жилье из маневренного фонда, так как находиться в доме может быть небезопасно.

Представитель регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов сегодня, 27 мая, пояснил, что по дому будет проведено обследование.

«По многоквартирному дому будет произведено специализированное обследование. После это будет приниматься решение: либо о продолжении капитального ремонта, либо об усилении несущих конструкций, либо документы будут переданы в администрацию органа местного самоуправления для решения вопроса о признании дома аварийным», — пояснил представитель регоператора ИА «Первое областное».

Жильцы рассказали, что двухэтажный дом на восемь квартир был построен в середине пятидесятых годов, ремонта давно не было, а недавно в стене здания появилась большая трещина.