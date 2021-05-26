В Челябинске обрушилась отмостка дома при ремонте

Возможна эвакуация жильцов

На улице Кронштадской в Челябинске произошло обрушение отмостки многоквартирного дома. В доме № 18 сегодня, 26 мая, начался ремонт фасада. В какой-то момент с одной стороны дома развалилась отмостка, держащая фундамент. Уже к полудню дом оцепили лентой, а жильцам объявили, что в квартирах находиться опасно.

Об инциденте информагентству «Первое областное» рассказала жительница дома Елена.

«Я была на работе, когда мне позвонил муж и сказал, что был поквартирных обход, и всех предупредили, что в доме находиться небезопасно. У нас старый двухэтажный дом всего на восемь квартир, в стене уже была трещина. Видимо, ремонт спровоцировал обрушение. Теперь часть соседей уехала в сады или к родственникам, остальная часть не знает, куда податься», — рассказывает Елена.

Женщина пояснила, что на месте дежурят сотрудники полиции. В сопровождении участкового уполномоченного можно зайти в квартиру, чтобы забрать необходимые вещи.

В челябинском фонде регионального оператора капремонта подтвердили, что инцидент имеет место быть. Но пока на месте работает комиссия, и о конструктивных решениях говорить рано.