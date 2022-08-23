На улице Агалакова в Челябинске высадят 125 деревьев и более тысячи кустарников

Глава Наталья Котова проверила, как идет строительство дороги возле парка «Плодушка»

В Челябинске началось долгожданное для многих жителей Ленинского района строительство дороги на улице Агалакова. Сегодня глава города Наталья Котова посетила объект. В мэрии города рассказали, какое озеленение появится вдоль проезжей части вместо глиняных насыпей и пыльных обочин.

Напомним, жители Ленинского района Челябинска отправляли десятки обращений в городскую администрацию с просьбой решить проблему проезжей части на улице Агалакова. Дорогу регулярно размывает дождями и талыми водами, из-за чего там образуются ямы и передвигаться по ней становится невозможно. А школьники вынуждены были надевать резиновые сапоги, чтобы добраться до места учебы.

Наталья Котова соглашается, что с проектированием были трудности.

«Но нам удалось довести дело до конца. Сейчас подрядчик развернул полномасштабное строительство. Первые 600 метров новой дороги от Гранитной до Бобруйской появятся уже в этом году, а в следующем завершим работы на всем протяжении улицы до улицы Гагарина», — сообщила Наталья Котова.

Работы по обустройству дороги продолжатся до 20 октября 2023 года, они обойдутся в 473,7 миллиона рублей. В итоге долгожданная дорога будет представлять собой 1,6 км асфальтового полотна шириной 7 метров с системой водоотведения и тротуарами. Вдоль дороги установят оцинкованные опоры наружного светодиодного освещения, засеют более 12 тысяч кв. м. газонов, высадят 125 деревьев и 1061 кустарник.

Наталья Котова добавила, что параллельно создается проект для строительства дорог по улицам Гранитной и Бобруйской.