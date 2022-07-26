На участке трассы М‑5 под Челябинском на месяц ограничат движение

Для водителей будет закрыта одна из полос проезда

На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспорта. Речь идет об одной полосе (левый проезд) на участке от Тимирязевского до Витаминного. Об этом сообщили в Упрдор «Южный Урал».

«С 27 июля по 20 августа 2022 года в связи с ремонтом автомобильной дороги М-5 „Урал“ на участке с 1829 по 1844 в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспорта. Автомобилистам необходимо принять во внимание данную информацию при планировании своего маршрута», — уточнили в ведомстве.

Также реверсивное движение из-за ремонта дороги вводится на следующих участках:

— с 1820 км по 1829 км (левый проезд) с транспортной развязкой на 1828 км (в районе п. Бишкиль и с. Варламово);

— с 1820 км по 1829 км (правый проезд) с транспортными развязками на 1821 км, 1825 км (в районе п. Мисяш);

— с 1844 км по 1860 км (левый проезд) с транспортной развязкой на 1853 км (в районе п. Тимирязево);

— с 1844 км по 1860 км (левый проезд) с транспортной развязкой на 1853 км (в районе п. Тимирязево);

— с 1844 км по 1860 км (правый проезд) с транспортными развязками на 1850 км, 1858 км (в районе п. Полетаево и п. Саргазы);

— с 1860 км по 1871 км (левый проезд) с транспортной развязкой на 1866 км (на въезде в Челябинск).

Напомним, с мая 2022 года на другом участке (с 1780-го по 1790-й километр) федеральной трассы М-5 «Урал», где ведут капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех, организовали реверсивное движение. То есть там было возможно движение машин в разные стороны по одной полосе.

Накануне реверс сняли, но осталось временное ограничение максимальной скорости.