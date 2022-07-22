На участке трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля в сторону Миасса отменили реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
С мая 2022 года на федеральной трассе М-5 «Урал» на участке с 1780-го по 1790-й километр, где ведут капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех, организовали реверсивное движение. То есть там было возможно движение машин в разные стороны по одной полосе.
Сейчас реверс снят, но осталось временное ограничение максимальной скорости.
В Упрдоре призвали автомобилистов обратить внимание на измененную схему движения.