На участке трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля к Миассу частично сняли ограничение движения

С мая там было реверсивное движение

На участке трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля в сторону Миасса отменили реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».



С мая 2022 года на федеральной трассе М-5 «Урал» на участке с 1780-го по 1790-й километр, где ведут капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех, организовали реверсивное движение. То есть там было возможно движение машин в разные стороны по одной полосе.



Сейчас реверс снят, но осталось временное ограничение максимальной скорости.



В Упрдоре призвали автомобилистов обратить внимание на измененную схему движения.

