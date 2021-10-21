На трассе М-5 «Урал» продлили ограничение движения из-за дорожных работ

Движение ограничат на двух участках дороги до 17 ноября

На трассе М-5 «Урал» продолжаются работы по устройству защитных слоев на автомобильной дороге. Из-за этого, как сообщает управление федеральных автомобильных дорог по Южному Уралу, временное ограничение движения движения продлевается до 17 ноября.



Ограничения продлены в районе Златоуста на участке 1754 — 1763 км, там временно установлено реверсивное движение, и в районе выезда из Челябинска в сторону Уфы на участке 1860 — 1871 км, там ограничен один проезд по правой полосе.

Временное ограничение будет действовать с 21 октября по 17 ноября 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что временное ограничение движения продлится с 11 по 31 октября 2021 года.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует автомобилистам отслеживать ситуацию с помощью навигатора, учитывать ремонтные работы при планировании маршрута и соблюдать скоростной режим во время движения.