На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничение движения транспорта

Одна из полос правого проезда будет отделена до 31 октября

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на участке 1829 — 1844 км продолжают ремонт дорог. Движение транспортных средств по одной полосе правого проезда будет закрыто, ограничение действует с 11 по 31 октября, об этом сообщает управление федеральных автомобильных дорог по Южному Уралу.



Напомним, что движение также ограничено в районе Златоуста на участке 1754 — 1763 км, там организовано реверсивное движение, и на участке 1860 — 1871 км (выезд из Челябинска в сторону Уфы) ограничен правый проезд по одной полосе. Ограничение в этих районах будет действовать с 11 по 20 октября.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует автомобилистам отслеживать ситуацию при помощи навигатора и учитывать ремонтные работы при планировании маршрута.