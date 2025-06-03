На Таганае змеи принимают солнечные ванны

Как вести себя при встрече с этими пресмыкающимися

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области то тут, то там можно встретить гадюк. Эти змеи, как и люди, очень любят солнце и часто принимают солнечные ванны. Поэтому туристов призвали не сходить с троп, не трогать змей и не мешать им. И напомнили, что гадюки просто так никогда не нападают на людей.

«Тепло помогает гадюкам поддерживать нужную температуру тела и необходимый для организма уровень витаминов и минералов», — уточнили в телеграм-канале нацпарка.

Увидели змею — обойдите ее стороной.

Напомним, змеи в Челябинской области проснулись еще в начале апреля. В этом году уже зафиксирован неприятный инцидент: в Нижнем Уфалее гадюка укусила мальчика, когда он приблизился к ней и попытался сфотографировать.

Если змеи атаковали дачный участок, можно обработать его самостоятельно или вызвать специалиста.