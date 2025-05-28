В Челябинской области ребенка укусила гадюка во время съемки на телефон

Мальчик на улице начал снимать змею на камеру в телефоне



В Нижнем Уфалее 27 мая произошла неприятная история. Мальчик гулял возле магазина «Верхний Уфалей» и увидел на дороге змею. Он решил снять ее на телефон. Змея оказалась гадюкой и укусила ребенка за палец. Мальчику понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщил официальный телеграм-канал территории «Верхний Уфалей». Видео, которое снял мальчик, вы можете посмотреть в телеграм-канале «Челябинск. Главное».

Видимо, после этого случая в сообществе ВК «Нижний Уфалей» появилось сообщение о змее, которая лежит у магазина.

«Уважаемые жители поселка, в районе детской площадки и магазина «Матвей» ползает гадюка. Огромная прозьба ограничить посещение данного объекта во избежание несчастного случая, и, если ваши дети вдруг увидели змею, ни в коем случае не приближаться к ней, а сообщить взрослым», — написали в группе.

Этот случай заставил взрослых задуматься о безопасности детей. Сейчас, в конце мая — начале июня, змеи особенно активны. Они греются на солнце, выбирая для этого самые неожиданные места: тропинки, обочины дорог, дворы и даже детские площадки. В это время они могут быть агрессивными, особенно если их потревожить.

Поэтому родителям необходимо серьезно поговорить с детьми о безопасности. Объясните им, что змеи — это не игрушки, а потенциальная опасность. Ни в коем случае нельзя приближаться к ним, трогать или пытаться поймать. Даже фотографировать змей с близкого расстояния опасно.

Если ребенок увидел змею, нужно сохранять спокойствие. Он должен медленно отойти на безопасное расстояние (минимум 2—3 метра) и сразу сообщить об этом взрослому. Родители должны быть особенно внимательны, когда дети гуляют рядом с лесом, пустырями, дачами или водоемами.

Что делать, если змея все-таки укусила? В первую очередь нужно немедленно вызвать скорую помощь (103 или 112). Постарайтесь запомнить, как выглядела змея, но не пытайтесь ее ловить. Укушенную конечность нужно держать неподвижно, минимизируя движения.

Укус гадюки очень опасен, особенно для детей. Поэтому бдительность и осторожность — лучшие средства профилактики. Поделитесь этой информацией с другими родителями, чтобы обезопасить наших детей.

Мы уже рассказывали, что в Челябинской области в этом году много сообщений о встрече со змеями.