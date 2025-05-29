Челябинский дезинфектор рассказал, как защитить участок от змей

Люди обрабатывают дачи сами и вызывают специалистов

В этом году на Южном Урале стали чаще встречаться змеи. На днях гадюка укусила ребенка в Нижнем Уфалее, когда он пытался снять ее на телефон. Пресмыкающихся чаще стали замечать и дачники, такое соседство мало кому понравится. В материале ИА «Первое областное» рассказываем, как защитить свой участок от змей.

С мая до середины июня змеи особенно активны, потому что это время пробуждения от зимней спячки и начало периода брачных игр. Пресмыкающиеся ищут укромные места на дачных участках — в сараях, кучах камней, зарослях высокой травы. Чтобы снизить риск такого соседства, специалисты рекомендуют поддерживать чистоту на территории.

«По всей России наблюдается такое явление. В прошлом году резко стало больше обращений на отпугивание змей и обработку участка, в этом году их объем тоже увеличился», — рассказала ИА «Первое областное» сотрудница челябинской дезинфекционной компании Екатерина Швецова.

Когда одним порядком на участке не отделаться, садоводы покупают таблетки и репелленты, чтобы самостоятельно провести обработку. Их полно на маркетплейсах и в магазинах для дачи. Отпугиватель рассеивают по земле, змеи его чувствуют и отползают от защищаемого периметра.





«У нас в прошлом году завелись змеи на участке, а я их до жути боюсь. Обработали сами участок и до конца сезона их не видели», — поделилась дачница из Челябинска Дарья Климова.

Также, чтобы защитить участок от нежелательных гостей, люди обращаются в специальные службы, которые при помощи бензоопрыскивателя обрабатывают территорию.

«Змеи плохо реагируют на запах дезсредства и, соответственно, уползают. Их только лишь отпугивают, убивать этих пресмыкающихся запрещено, так как многие занесены в Красную книгу», — говорит Екатерина Швецова.

Специалист отметила, что чаще всего люди обрабатывают территорию сами, но в случае, если вы наткнулись на клубок змей на участке, лучше вызвать дезинфекторов, чтобы избежать укусов.

Если вы увидели змею, нужно сохранять спокойствие и не делать резких движений. Дайте ей возможность уползти. Гадюки, как правило, стараются избежать встречи с человеком. Если змея приняла угрожающую позу, медленно отступайте назад.

В лесу и на природе смотрите под ноги и используйте палку для проверки травы перед собой. Ну а если укуса не удалось избежать — немедленно обратитесь к медикам и обездвижьте укушенную конечность до приезда врача. И еще — не отсасывайте яд.