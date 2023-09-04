Проект «Заповедное путешествие» посвятил программу Таганаю

Выпуск выйдет в эфир после Нового года

Съёмочная группа нового проекта «Заповедного путешествия» провела в национальном парке «Таганай» несколько дней. Программа телеканала «Культура» посвящена заповедникам, национальным паркам и особо охраняемым природным территориям России.

«В эти дни уместились и восхождение на Двуглавую сопку — первый в жизни тысячник, и восторг при виде белых тропинок Долины сказок, и восхищение закатом и туманным утром на Дальнем Таганае. И сожаление о том, что показать всё великолепие уральских гор за 26 минут экранного времени просто нереально»,— пишут авторы проекта в ВК-паблике национального парка «Таганай».

По предварительной информации, таганайская серия проекта выйдет в эфир после Нового года.