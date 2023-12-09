Движение транспорта закрыли на северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии

Вода разлилась по нескольким улицам

Сегодня, 9 декабря, днем на северо-западе Челябинска произошла крупная коммунальная авария. В результате ряд улиц затопило. Сотрудникам ГИБДД пришлось ограничить движение во избежание увеличения числа ДТП. Подробнее ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Из-за порыва на теплосетях, произошедшего на пересечении улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска, движение транспорта ограничили на следующих улицах:

ул. 40 лет Победы от ул. 250 лет Челябинска до ул. Братьев Кашириных;

ул. Братьев Кашириных от ул. Салавата Юлаева до ул. 40 лет Победы;

ул. Университетской Набережной от ул. Академика Макеева до ул. Молодогвардейцев.

Водителей просят заранее продумывать маршрут и искать альтернативные пути проезда.

Судя по онлайн-картам, движение на северо-западе очень плотное: автомобили стоят в крупных пробках в квадрате улиц 40-летия Победы — Университетская Набережная — Салавата Юлаева — проспект Победы.

Аварию устраняют сотрудники коммунальных служб. В ряде домов отключена вода. Вся информация о ЧП уточняется.

Ранее крупная коммунальная авария произошла в Ленинском районе Челябинска. Из-за двух порывов на сетях без отопления остались 140 домов, расположенных в частном секторе.