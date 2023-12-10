На северо-западе Челябинска приступили к устранению аварии на водоводе

Без воды остаются шесть многоэтажек

Сегодня, 10 декабря, на северо-западе Челябинска приступили к устранению повреждения на водоводе. По данным пресс-службы администрации города, на месте работают 14 специалистов аварийных бригад и семь единиц техники. Воды нет в шести многоквартирных домах, организован подвоз.

«Ведутся земляные работы: вскрывается камера, после чего начнется устранение повреждения на магистральном водоводе диаметром 500. Без воды остаются шесть многоквартирных домов. С 10 часов организован подвоз к домам 13-13а по улице 250-летия Челябинска»,— уточнили в мэрии.

Когда вода вернется в дома — пока неизвестно.

Напомним, в субботу, 9 декабря, произошел порыв на водоводе, расположенном в границах улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска. Вода разлилась по нескольким улицам. Сотрудникам ГИБДД пришлось вводить ограничение движения. Как позже сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, после откачки воды из камеры было обнаружено повреждение пластикового магистрального водовода.

Без воды остаются дома №№ 9, 13, 13а по улице 250-летия Челябинска и 36а, 38, 38а по улице 40-летия Победы. Организован подвоз воды, водоматы переведены в бесплатный режим.