Сад на северо-западе Челябинска не смогут застраивать многоэтажками

Наталья Котова подписала постановление об изменении в Правилах землепользования и застройки города

Челябинские садоводы могут быть уверены в том, что их участки не попадут в зону застройки многоэтажными домами и иными объектами. Накануне, 20 июля, глава города Наталья Котова подписала постановление о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Челябинска, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Владельцы участков в садовом некоммерческом товариществе «Любитель-1», расположенном в границах улиц Игнатия Вандышева, проспекта Победы, Чайковского и Ижевской, не раз поднимали вопрос о том, что их участки могут быть застроены многоэтажными домами. Мэр Наталья Котова внесла в Правила необходимые изменения и поручила провести для садоводов СНТ «Любитель-1» публичные слушания.

«Согласно документу, на публичные слушания будут вынесены вопросы изменения для данной территории зон В.2.2 „жилые территориальные зоны многоквартирных домов в 5 этажей и выше“ и Б.1 „многофункциональные общественно-деловые территориальные зоны“ на территориальную зону А.2.1 „природно-рекреационные территориальные зоны сохраняемых коллективных садов“. Таким образом, садоводы смогут быть уверены, что их участки не попадут в зону застройки иными объектами»,— уточняют в пресс-службе мэрии.

Публичные слушания пройдут 2 сентября 2021 года в 13:30 в Доме архитектора. Разработчику проекта к 11 августа должны открыть экспозицию проекта и консультировать граждан во всем вопросам. Посещать экспозицию, которую разместят в Доме архитектора, можно будет по понедельникам и средам с 13:00 до 15:00.

В случае если эпидемиологическая обстановка не будет позволять проведение публичных слушаний, Наталья Котова поручила провести их дистанционно.