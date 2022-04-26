На «Госуслугах» начался досрочный прием заявлений на новые детские выплаты

Оформить пособие на детей от 8 до 17 лет родители смогут уже 26 апреля

Малообеспеченные семьи Челябинской области 26 апреля смогут подать заявление на новое пособие на детей от 8 до 17 лет. Форму для заполнения на сайте «Госуслуги» для удобства родителей откроют на четыре дня раньше.



«Для удобства родителей по поручению председателя правительства принято решение открыть форму для заполнения чуть раньше — 26 апреля. Это сделано для того, чтобы те, кто планировал на майские праздники уехать за город, на природу, на дачу — туда, где могут быть проблемы с интернет-связью, не меняли свои планы, спокойно заполнили заявление заранее. 1 мая все заявления будут приняты в работу Пенсионным фондом», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Досрочный прием заявлений стартовал в 17:00 по челябинскому времени. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней (начиная с 1 мая). В отдельных случаях он может быть продлен. Если так произойдет, семья получит уведомление об этом.

Напомним, с 1 мая малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет включительно смогут подать заявление на новое пособие от государства. Его могут получить семьи, которые зарегистрированы или фактически проживают на территории Челябинской области, а также имеют среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, то есть меньше 11 тысяч 887 рублей на одного человека.

По какой причине могут отказать в пособии, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».