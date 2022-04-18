В Челябинской области принят закон о ежемесячной выплате на детей от 8 до 16 лет

ПФР начнет принимать заявления от родителей с 1 мая

С 1 мая малоимущие семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно смогут подать заявление на новое пособие от государства. Его могут получить семьи, которые зарегистрированы или фактически проживают на территории Челябинской области, а также имеют среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, то есть 11 тысяч 887 рублей на одного человека. Закон об этом принят сегодня, 18 апреля, на внеочередном заседании Заксобрания региона сразу в трех чтениях.

«Размер выплаты составляет 50% от детского прожиточного минимума в регионе (6 тысяч 222 рубля). Если среднедушевой доход семьи с учетом выплаты в 50% не дотягивает до регионального прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75% (9 тысяч 333 рубля). Если уровень дохода семьи с учетом выплаты в 75% размере также не превысит региональный минимум, то выплата составит 100% от прожиточного минимума на ребенка (12 тысяч 444 рубля)», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Ожидается, что право на новую выплату будут иметь 133 тысячи 592 ребенка. Выплату назначает и выплачивает ПФР. Обратиться за получением выплаты можно после 1 мая через МФЦ и портал госуслуг.

Если подать заявление до 1 октября, то выплату начинают за все месяцы, начиная с 1 апреля. Но только за тот период, когда ребенку уже исполнилось 8 лет.

По какой причине могут отказать в пособии на детей от 8 до 16 лет, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

