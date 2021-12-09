После жалобы Текслеру в гимназию Варны едет прокуратура

Надзорное ведомство выяснит, почему дети вынуждены приходить на уроки в верхней одежде

Прокуратура Челябинской области проверит условия обучения в сельской гимназии Варны. Накануне, 8 декабря, работники школы и ученики пожаловались губернатору на текущую крышу и холод в кабинетах.

«Прокуратура с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов оценит комплексную безопасность школы, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Если выявим нарушения, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Напомним, во время горячей линии с южноуральцами Алексей Текслер отчитал чиновников за холодную школу в Варне, где дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде.

Губернатор напомнил, что в России запущена масштабная программа капитальных ремонтов в школах. В рамках этой программы Челябинская область планирует отремонтировать 41 объект. По 17 школам, в том числе по школе в Варне, уже составлена проектно-сметная документация.