На рекультивацию челябинской свалки направят еще 2 миллиарда рублей

Средства выделены из федерального бюджета.

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В Челябинской области внесли изменения в бюджет на 2020 год. Из федерального бюджета на рекультивацию свалки в Челябинске было направлено 2 137 000 рублей. Ход работ, которые будут проведены, обсудили депутаты комитета по экологии и природопользованию.

«Мы много обсуждали, что будет проведено на полученные деньги, какие работы, когда их окончание, и были удовлетворены тем, что сегодня уже подготовлена проектно-сметная документация, проведены экспертизы, определен подрядчик по рекультивации этой свалки. Думаю, и это подтвердила замминистра по экологии, что работы должны закончиться в первом полугодии 2021 года», — отмечает председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Там, где находится свалка, позже будет создан новый объект. Какой — будут решать позже. Объявлен конкурс, который позволит определить, что именно появится на этом месте.

«Там уже и сейчас не чувствуется запаха, но там можно извлечь и выгоду, потому что отработанные газы, которые будут выделяться в результате разложения мусора, они могут быть преобразованы в тепло или электричество и работать на благо Челябинска и челябинцев», — подчеркнул Владимир Мякуш.

Несмотря на то, что в 2020 году ожидается дефицит бюджета в 20 миллиардов рублей, губернатор и Законодательное Собрание области выполнят все социальные обязательства, лежащие перед правительством и депутатами.