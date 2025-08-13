На региональном фестивале в Кунашаке ГТО сдал 73-летний пенсионер

Уже 35-й муниципалитет принял у себя праздник «Челябинская область — большая семья»

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» постепенно объезжает всю территорию региона. Сегодня мероприятия принял Кунашак, который показал свои спортивные рекорды. Чем удивляли южноуральцы, рассказали организаторы фестиваля.

Как и в других муниципалитетах, в Кунашаке развернулись палатки и стенды разных министерств и управлений области. Много внимания к себе привлекла точка министерства спорта — не мудрено, там проходил мастер-класс по боксу от тренера Вадима Давлетшина. Но и сами жители Кунашака нашли, чем удивить: так, ГТО здесь сдал 73-летний пенсионер, а девятилетний Наиль Абдуллин сумел отжаться 50 раз.

«В прошлом году Кунашак стал первым населенным пунктом, откуда начался фестиваль „Челябинская область — большая семья“. Около тысячи человек посетили шатры министерств и ведомств, представленных на фестивале. После завершения мероприятия множество наших земляков обратились с просьбой повторить такой праздник. И сегодня к нам вновь приехали наши большие друзья», — отметил глава Кунашакского округа Рамиль Вакилов.

Заинтересовались южноуральцы и другими стендами. Так, в общественную приемную губернатора обратились 17 человек, многие попросили о реконструкции дорог. А с министерством ЖКХ люди общались по поводу газификации.

«Кунашак переводится как „место ночлега“. Человек выбирает свой дом там, где ему спокойно, комфортно, красиво. Здесь именно так и есть. А мы тем временем ждем обращения, которые обязательно будут взяты в работу», — подчеркнул замминистра сельского хозяйства Евгений Недбайло.

Также жители решали проблемы в шатре «Защитники Отечества». Консультации понадобились, в том числе, членам семей погибших участников СВО.