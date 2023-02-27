На расчистку дорог от снегопада в Челябинской области вывели почти двести единиц спецтехники

Неблагоприятные метеоусловия сохраняются 27 февраля

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В Челябинской области продолжаются метели. Снегопад и штормовой ветер уже стали причиной отмены ряда междугородних автобусных рейсов и временного закрытия участка федеральной трассы по направлению в Башкортостан. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 27 февраля, очистку региональных дорог усилили. Подрядчики вывели 191 единицу спецтехники.

Накануне на дорогах области работали 174 единицы техники. Сложная ситуация сохраняется и на дорогах местного значения. Под Магнитогорском полностью замело участок дороги в поселок Верхнекизильское. Читатели ИА «Первое областное» поделились видео, как в эти минуты выглядит направление в населенный пункт. Люди оставляют свои авто и пешком идут в условиях штормового ветра.







По данным администрации Агаповского района, в чьем ведении находится эта дорога, на место уже выехали две единицы спецтехники и глава поселения. Дорогу пробьют. Местные жители рассказывают, что на юге области бушует метель.

Ранее ГИБДД региона рекомендовала водителям воздержаться от поездок из-за непогоды.

Фото в тексте: пресс-служба администрации Агаповского района