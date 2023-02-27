На трассе М-5 в Челябинской области ввели ограничение движения транспорта из-за непогоды

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок

Сегодня, 27 февраля, на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на город Чебаркуль ввели ограничение движения транспорта в связи с непогодой. Об этом утром в понедельник сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 27 февраля с 06:30 до 16:00 часов на трассе М5 „Урал“ на участке 1548 км — 1796 км введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД просят водителей по возможности отказаться от поездок.

Для оказания автомобилистам необходимой помощи на трассе работают 25 экипажей ДПС и 36 единиц дорожной техники.

С ночи в ряде районов Челябинской области идут сильные снегопады и снег, переходящий в дождь. Местами метели. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду.