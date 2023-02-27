Десять междугородных автобусных рейсов из Челябинска отменили из‑за непогоды

Также временно прекратили работу маршруты из Магнитогорска и Уфы

Ухудшение погоды в нашем регионе и сложная обстановка на трассах привели к отмене некоторых междугородных автобусных рейсов из Челябинска. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, из областного центра в понедельник, 27 февраля, не отправятся три автобусных рейсах до Троицка (на 09:18, 10:38 и в 11:47), два автобуса до Миасса (09:28 и 10:05) и один рейс до Златоуста (в 09:40).

Также пришлось отменить рейсы до Екатеринбурга, которые должны были отправиться в 10:35 и в 11:10. Кроме того, не выехал в 08:40 автобус до Магнитогорска.

«Отменяются автобусные рейсы из Магнитогорска в Челябинск: 08:45, 09:05, 09:55, 15:00. Отменены рейсы из Уфы, а также приостанавливаются рейсы пригородных маршрутов из Челябинска»,— сообщили в ведомстве.

Актуальное на сегодня расписание можно узнать на сайте av74.ru или через справочную службу автовокзала по телефону: 8 (351) 778-62-42. Отметим, что сегодня до полудня на федеральной трассе М-5 от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль ограничили движение транспорта для большегрузов, пассажирского транспорта и такси. Водителей призвали отказаться от поездок на личном авто.

Синоптики ранее предупреждали южноуральцев о шквалистом ветре и снеге, который местами перешел в дождь с гололедицей на дорогах. Непогода стала причиной восьмибалльных пробок в Челябинске этим утром. Дорожники уже приступили к обработке спусков, подъемов, мостов и перекрестков противогололедными материалами.