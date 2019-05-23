/ На приобретение инструментов для симфонического оркестра выделят более 30 миллионов

Об этом рассказали в областном Заксобрании.

Свыше 35 миллионов рублей направят на приобретение музыкальных инструментов и выставочного оборудования для симфонического оркестра Челябинской области. Вопрос его создания поднял народный артист Денис Мацуев. Прослушивать музыкантов начнут уже летом, а сейчас оркестр укомплектовывают по технической части. Выделить на это средства решили во время заседания по перераспределению бюджета Челябинской области на 2019 год.

За счет перераспределения предусматривается направление средств на следующие мероприятия: приобретение музыкальных инструментов для выступлений симфонического оркестра Челябинской области и выставочного оборудования для проведения выставочных проектов — 35,4 млн рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.

Кроме того, средства направят на установку остановочных комплексов в Челябинске, внедрение новых систем контроля на автодорогах, капитальный ремонт административных зданий. Также 60,5 миллионов рублей выделят на подготовку альтернативного маршрута к аэропорту «Баландино».

Отметим, что с учетом всех предполагаемых изменений доход областного бюджета на 2019 год составит 177,3 миллиарда рублей, а расход — 192,8 миллиарда. Без изменений останется дефицит, который составит 15,5 миллиарда.