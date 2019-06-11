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/ 52 музыканта стали основой для симфонического оркестра Челябинска

52 музыканта стали основой для симфонического оркестра Челябинска

Коллективу необходимый ударники, фаготисты и гобоисты.
сегодня в 14:36
  |  Культура

Симфонический оркестр Челябинска практически набран. Накануне завершился кастинг музыкантов, длившийся несколько дней. Продемонстрировать свой талант и объявить о своем желании стать частью симфонического оркестра приехали профессионалы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Ульяновска, Сургута, Киргизии, Казахстана.

По результатам отбора, проведенного челябинской филармонией в оркестр будут приняты 53 музыканта, что позволит укомплектовать практически все позиции в группах симфонического коллектива. Костяк коллектива, как и намечалось, составили музыканты камерного оркестра «Классика», которые проходили прослушивание в симфонический коллектив наравне со всеми прочими претендентами, и выступили очень достойно. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Министерства культуры.

Всего в оркестре должно быть 62 музыканта. У челябинцев возникли сложности с подбором ударных, фаготов и гобоев. Но дефицит таких исполнителей существует по всей стране, поэтому симфонический оркестр не сдается: в скоро времени будет объявлен донабор музыкантов.

Отметим, что дирижером симфонического оркестра будет заслуженный артист России Адик Абдурахманов.

Репетиции начнутся в августе, а презентация оркестра состоится уже в ноябре. В ближайшее же время будет решен вопрос с переездом музыкантов в Челябинск.

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