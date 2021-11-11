В 2021 году грипп на Южный Урал пришел раньше обычного

Медики уже фиксируют единичные случаи на территории Челябинской области

Этой зимой южноуральцам все же стоит готовиться к встрече с гриппом. В прошлом году инфекция обошла наш регион стороной, но уже этой осенью в регионе есть подтвержденные случаи заражения. Причем грипп пришел раньше обычного. Об этом в четверг, 11 ноября, заявила начальник эпидотдела Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева.

«Пока случаи гриппа единичные. На прошлой неделе лаборатории области провели 160 анализов на грипп и получили шесть положительных результатов. Выявлен грипп A(H3N2)», — пояснила Косарева.

По словам эпидемиолога, клиническая картина гриппа очень похожа на клиническую картину ОРВИ, однако тактика ведения пациентов должна быть разной. Поэтому медикам на Южном Урале стоит более вдумчиво подходить к постановке диагноза и стараться дифференцировать грипп.

При этом и пациенты должны позаботиться о личном здоровье. Прежде всего — поставить прививку от гриппа. И желательно сделать это как можно скорее, так как иммунитет формируется в течение месяца. Пик заболеваемости в регионе может случиться в январе — феврале.

Если человек не так давно привился от коронавируса, нужно подождать месяц — и привиться от гриппа.

Если человек только планирует прививаться от коронавируса, можно одновременно привиться от двух инфекций — от ковида и гриппа. Прививки ставятся в разные руки и переносятся хорошо. В Челябинске одновременную вакцинацию от ковида и гриппа можно пройти во дворце спорта «Юность», а в Магнитогорске — на площадке ледовой арены «Металлург».

На утро 11 ноября 36,8% жителей Челябинской области уже привились от гриппа, это чуть больше 721 тысячи человек.

Бесплатная вакцинация от гриппа групп риска проводится в поликлиниках по месту жительства.