На берегу озера Чебаркуль, куда 10 лет назад рухнул самый большой фрагмент Челябинского метеорита, создана трехкилометровая экологическая тропа, которая знакомит туристов с маршрутом путешествия космического гостя. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.
Тропа под названием «По следам метеорита» проходит по территории памятника природы «Чебаркульский бор». Она начинается у кордона «Крутики», проходит вдоль берега и завершается площадкой с видом на место падения метеорита.
В начале тропы установлен стенд с информацией о метеорите. На труднопроходимых участках предусмотрены деревянные настилы, канатные ограждения и лестницы. В дальнейшем экотропа будет оборудована малыми архитектурными формами.
Тропа создана областным Минэкологии и ГБУ «Особо охраняемые природные территории» по региональному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
К 10-летию Челябинского метеорита редакция ИА «Первое областное» собрала воспоминания челябинцев о памятном дне 15 февраля 2013 года, а также вспомнила самые важные факты о космическом страннике.