На озере Чебаркуль создали экотропу «По следам метеорита»

Дойдя до конца, можно полюбоваться на место падения космического камня

На берегу озера Чебаркуль, куда 10 лет назад рухнул самый большой фрагмент Челябинского метеорита, создана трехкилометровая экологическая тропа, которая знакомит туристов с маршрутом путешествия космического гостя. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Тропа под названием «По следам метеорита» проходит по территории памятника природы «Чебаркульский бор». Она начинается у кордона «Крутики», проходит вдоль берега и завершается площадкой с видом на место падения метеорита.

В начале тропы установлен стенд с информацией о метеорите. На труднопроходимых участках предусмотрены деревянные настилы, канатные ограждения и лестницы. В дальнейшем экотропа будет оборудована малыми архитектурными формами.

Тропа создана областным Минэкологии и ГБУ «Особо охраняемые природные территории» по региональному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

К 10-летию Челябинского метеорита редакция ИА «Первое областное» собрала воспоминания челябинцев о памятном дне 15 февраля 2013 года, а также вспомнила самые важные факты о космическом страннике.