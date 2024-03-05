На отлов и стерилизацию бродячих собак в Челябинской области выделили 42,3 млн рублей

Но, оказывается, у некоторых животных есть владельцы

В Челябинской области в 2024 году уже выделено 42,3 млн рублей на систему обращения с безнадзорными животными. Города и районы определились с подрядчиками, средства распределены. Но, как оказалось, в реализации системы «отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение» есть значительные пробелы. В региональном Минсельхозе рассказали, что недобросовестные владельцы собак стали использовать систему отлова как бесплатный способ вакцинировать и стерилизовать свою собаку. Подробности — в материале.

Минсельхоз области организовал проверки работы с системой обращения с животными в муниципалитетах. С начала года отловлено уже 500 безнадзорных собак. По-прежнему в приюты попадает много щенков, они остаются в них, что сокращает количество свободных мест и делает отлов неполноценным.

«Это, во-первых, говорит о недостаточной профилактической и административной работе, а во-вторых, снижает возможности муниципалитетов отловить и пропустить через систему ОСВВ большее количество взрослых животных», — пояснили в ведомстве.

Отметили представители министерства и те, кто работает с отловом собак на местах, и другую проблему. Некоторые владельцы собак стали использовать госбюджет для стерилизации домашних животных.

«Пса забирают якобы по заявке. А потом у нее обнаруживается владелец. В этом случае нужно возвращать средства в бюджет, чтобы не допустить их нецелевого использования», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Евгений Литвинов.

Еще одна проблема — немотивированная агрессия бродячих собак. В законе не определены критерии агрессии и порядок определения животного в приют на постоянной основе. В южноуральском Минсельхозе разработали этот порядок, его планируют внести в существующий приказ № 146 об организации деятельности приютов для животных на территории региона.