В Челябинской области в приюты для собак отловщики стали привозить чаще щенков

Минсельхоз требует уменьшить сумму контракта для таких подрядчиков

В приюте для безнадзорных животных Сосновского района на сегодняшний день содержатся 600 собак, из них почти треть — это щенки. Их отловить из городов и поселков гораздо легче, а взрослые особи на свободе в это время продолжают плодиться. В министерстве сельского хозяйства Челябинской области предложили уменьшить в контрактах сумму отлова щенков. В ведомстве рассказали, чем грозит такая «удобная услуга» заказчикам, подрядчикам и жителям региона.

Ветеринары Сосновского приюта рассказывают, что каждая третья собака на содержании — хозяйская. Завершился дачный сезон, недобросовестные горожане оставили на участках своих собак с приплодом. Теперь в приюты свозят щенков, выловить которых гораздо легче, чем взрослых собак. Последние, в свою очередь, продолжают плодиться, что вовсе не способствует сокращению количества безнадзорных животных на улицах.

«Нам привозят очень часто одних щенков, маленьких, которых очень трудно выходить. При этом бывает непонятно, почему без матери. Бывает, что с одной ощенившейся сукой везут щенков из разных выводков, это хорошо видно. Не взять таких малышей мы не можем: обязаны принять и сразу поставить на учет, чипировать», — рассказывают работники приюта.

Зимой таких щенков не отпускают обратно, их выхаживают, лечат, вакцинируют. Но с наступлением весны они пополнят ряды уличных собак. Паспорт каждой собаки, поступившей в приют, размещается на странице сайта ветстанции и в соцсети «ВКонтакте». Но желающих принять животных не так много, как хотелось бы.

В ноябре на совещании с главами районов и городов Минсельхоз предложил уменьшать в контрактах сумму, которая будет выплачиваться за отлов щенка. Тем самым снизится «привлекательность» такого рода услуги и повысится — отлова взрослых животных.

«Кстати, в соответствии с приказом Минсельхоза акт об отлове обязательно визирует представитель муниципалитета. В министерстве считают, что в случае если выявятся факты намеренного уклонения от исполнения заявок волонтеров по отлову взрослых собак, то такими фактами уже может заинтересоваться прокуратура, так как здесь речь идет о неэффективном расходовании государственных денег», — пояснили в ведомстве.

Специалисты министерства планируют выезжать в города и районы и встречаться как с главами, так и с отловщиками. Первые встречи пройдут в Карабаше и Кыштыме.