В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за нападения бродячих собак на людей

Жители Катав-Ивановска жалуются на агрессивных животных

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения бродячих собак на жителей города Катав-Ивановск. В январе этого года горожане стали жаловаться в соцсетях на агрессивных безхозяйных животных. Проверка показала, что жалобы были не беспочвенны. Следователи усмотрели халатность в действиях районных властей, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

Оказалось, что бродячие собаки не раз нападали на местных жителей, причиняя им травмы. По данным следствия администрация Катав-Ивановского района на момент проверки не заключила контракт на отлов животных.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщает ведомство.

Следователи проводят действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, и закрепление доказательственной базы.



По данным местной администрации объявлен аукцион на отлов и обращение с бездомными животными.