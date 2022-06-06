«На месте срубленного дерева высажена новая елочка. Хочется выразить благодарность компании „Газоны Урала“, которая не осталась равнодушной к произошедшему и предложила свою помощь. Пушистая красавица приехала к нам из Перми. Надеюсь, что ничей злой умысел не лишит нас этой красоты», — приводят слова Александра Орла в пресс-службе.
Напомним, дерево, высаженное здесь раньше, срубили накануне Нового года. Нарушителей оперативно нашли полицейские. Возбуждены административное и уголовное производства.