На набережной Смолино в Челябинске вместо срубленной посадили новую ель

Молодое деревце привезли из Перми

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила молодая ель. Дерево высадили на том же месте, где до этого хулиганы срубили такое же деревце. Об этом со ссылкой на главу Ленинского района Александра Орла сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«На месте срубленного дерева высажена новая елочка. Хочется выразить благодарность компании „Газоны Урала“, которая не осталась равнодушной к произошедшему и предложила свою помощь. Пушистая красавица приехала к нам из Перми. Надеюсь, что ничей злой умысел не лишит нас этой красоты»,

— приводят слова Александра Орла в пресс-службе.