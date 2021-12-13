В Челябинске неизвестный спилил ель на набережной озера Смолино

Администрация Ленинского района намерена обратиться в полицию

В ночь с 11 на 12 декабря на набережной озера Смолино неизвестный спилил четырехметровую ель. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил глава Ленинского района Александр Орел.

«По камерам мы отсмотрели эту ситуацию и сегодня обратимся с заявлением в полицию», — рассказал глава района.

По его словам, неизвестный был в маске.

«Дело возьмем на особый контроль», — заверил начальник УМВД по Челябинску Сергей Миронов.

Также очевидцы сообщили Первому областному информагентству о разгроме нового остановочного комплекса на «Первоконной» в Ленинском районе Челябинска. По данному факту в полицию заявлений пока не поступало.

По мнению главы Челябинска Натальи Котовой, в свете постоянных фактов вандализма, есть смысл снизить темпы по благоустройству и озеленению и сконцентрироваться на размещении систем видеонаблюдения. Мэр обратилась к руководителю челябинской полиции Сергею Миронову с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

«Наверное, нам придется сначала покрыть весь город камерами и только потом заниматься благоустройством и озеленением. Потому что с учетом тех действий, которые происходят на территории города, нам уже не оставили выбора. Делаем остановки — их разбивают, колодцы открывают, крышки воруют, деревья пилят. Кому нужна 4-метровая ель дома? В масках прийти в половине второго ночи. Зачем это делать? Для чего? Испортили жителям района праздник. Хочу обратиться к челябинцам с просьбой. Все равно, таких людей, как эти вандалы — меньшинство, а большинство жителей хочет сделать наш город лучше. Просьба не оставаться равнодушными к подобным противоправным действиям, содействовать правоохранительным органам по розыску преступников», — сказала Наталья Котова.

UPD: Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УМВД по Челябинску, полиция уже начала проверку по факту спила ели. Выясняются все обстоятельства, ведется поиск виновных лиц.