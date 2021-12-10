Стало известно, где в Челябинске установят больших светящихся китов

Новогодний арт-объект начнут монтировать в декабре

В администрации Челябинска сообщили, где установят гигантских светящихся китов. Они должны появиться на набережной за филармонией, а точнее, у сквера Искусств, рядом с амфитеатром и пунктом полиции.



Подрядчик должен был установить китов до 10 декабря — эта дата прописана в техзадании. Но по факту монтаж в этот день даже не начат, сейчас в сквере пусто. Как прокомментировали в администрации города, подрядчики отстают от графика из-за задержки поставки фигур.

«Ориентировочно ждем китов к 20 декабря, но подрядчик будет нести ответственность за нарушение договора», — прокомментировали в мэрии Челябинска.

За фигуры отвечает компания из Санкт-Петербурга «Городской дизайн». Сотрудники установят композицию из трех фигур китов — одна 4,5 метра в высоту, а две другие в 3,5 метра. На каркасах закрепят зеркальные панели для имитации чешуи. В основании скульптуры поставят прожекторы. За работу подрядчик получит 9,75 млн рублей.