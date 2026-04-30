На майские праздники в Челябинской области усилят патрулирование лесов

Нарушителей вычисляют при помощи искусственного интеллекта

Региональное Главное управление лесами объявило об усилении патрулирования в связи с наступившим пожароопасным сезоном. В ряде муниципалитетов уже действует особый противопожарный режим. Если ситуация продолжит ухудшаться, его могут распространить на всю область.

В лесах работают видеокамеры со встроенным искусственным интеллектом: система автоматически фиксирует малейшее задымление и мгновенно передает сигнал диспетчерам. Это позволяет реагировать на пожар до того, как он разрастется.

«Более 90% лесных пожаров случаются по вине человека. Поэтому в условиях особого противопожарного режима действует строжайший запрет на разведение костров и сжигание сухой травы. Нарушителям грозят крупные штрафы», — рассказали в управлении лесами.

Если вы заметили лесной пожар, немедленно сообщите о нем по круглосуточному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112. Ваш звонок может спасти тысячи гектаров леса и даже населенные пункты.

Четыре округа Челябинской области ввели запрет на майские шашлыки на природе.

Виновника двух ландшафтных пожаров в Челябинской области удалось вычислить по видеокамерам — он жег траву, чтобы избавиться от клещей.