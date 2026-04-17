Виновника двух ландшафтных пожаров в Челябинской области удалось вычислить по видеокамерам

Он жег траву, чтобы избавиться от клещей

Бригаде МЧС пришлось дважды выезжать на тушение ландшафтных пожаров в Увельском лесхозе. В обоих случаях трава вспыхнула по вине человека. Установить его личность и задержать поджигателя помогли видеокамеры, сообщает Главное управление лесами по Челябинской области.

Началось с того, что диспетчер лесхоза заметил по камерам задымление вблизи бора «Городская сопка». На место оперативно выехала бригада МЧС — ландшафтный пожар удалось ликвидировать. Однако спустя полчаса диспетчер снова зафиксировал дым на том же участке. Во время повторного выезда сотрудники МЧС задержали мужчину, который и оказался виновником возгорания.

«Нарушитель пояснил, что преднамеренно сжигал сухую траву, пытаясь таким способом бороться с клещами. Теперь ему грозит административная ответственность», — отмечают в Главном управлении.

Напомним, что про природные пожары нужно немедленно сообщать по телефонам 8‑800‑100‑94‑00 или 112.

